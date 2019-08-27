نائب: البرلمان سيعقد جلسته الاسبوع المقبل لمناقشة الاعتداءات “الاسرائيلية” الاخيرة

2019/08/27 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة – الاتجاه برس

أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ، اليوم الثلاثاء ، أن مجلس النواب سيعقد جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة ضد قيادات ومواقع الحشد الشعبي.

وقال الفتلاوي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “مجلس النواب سيخصص أولى جلسات الفصل التشريعي الثالث من الأسبوع المقبل لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية ضد قيادات ومواقع الحشد”، لافتا إلى أن “البرلمان سيلزم الحكومة باتخاذ موقف من اعتداءات الكيان الصهيوني وحماية مواقع الحشد الشعبي”.

وأضاف أن “استهداف مواقع الحشد الشعبي عملية ممنهجة لدعم عصابات داعش الإرهابية وإعادة نشاطها في البلاد من جديد”، مبينا أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية عدت جملة من القرارات ستناقشها خلال جلسة الأسبوع المقبل”.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد وصفت ، أمس الاثنين، بقاء التحالف الدولي الذي تقوده الادارة الأمريكية بالمنتهك للسيادة في ظل القصف الإسرائيلي المتعمد والمتكرر لمواقع الحشد الشعبي.

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