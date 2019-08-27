2019/08/27 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8a28Hi3IX1o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الامن يعقد جلسة بشأن العراق - وانتهاء ارادة النصر الرابعة) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الامن يعقد جلسة بشأن العراق - وانتهاء ارادة النصر الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).