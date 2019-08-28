2019/08/28 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أطلقت حركة حماس عملية أمنية واسعة في قطاع غزة لاعتقال متشددين مقربين من تنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل ثلاثة من عناصرها في انفجارات استهدفت حواجز أمنية، ليل الثلاثاء.وتقول مصادر أمنية في غزة إن “انتحاريين هاجما نقطتي تفتيش أمنيتين في القطاع فقتلا ثلاثة من رجال الأمن”، وتم نشر المئات من رجال أمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة أمنية في غزة بعد مقتل 3 من “حماس” في تفجيرات انتحارية وكالة خطوة برس.

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