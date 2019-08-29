2019/08/29 | 14:02

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بغداد وأربيل يتفقان على تسليم مطلوبين وإلغاء رسوم السياحة للإقليم

عقد وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، اجتماعاً مع

وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد في مقر وزارة الإقليم بحضور

كبار ضباط الوزارتين.

وذكر بيان لمكتب الياسري انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من

الملفات الهامة والمتعلقة بالمسائل الادارية لعمل دوائر الجنسية

والجوازات والبطاقة الوطنية، بالاضافة إلى بحث موضوع توسيع رقعة

إصدار البطاقة الوطنية الموحدة للمواطنين وفتح مراكز إصدار جديدة في

إقليم كردستان".

وأضاف ان "الاجتماع بحث وسائل تقديم الدعم من الوزارة الاتحادية الى

وزارة الاقليم كون هناك الكثير من الدوائر ذات الارتباط بين المركز

والاقليم منها الجوازات والبطاقة الوطنية وكذلك الامور المتعلقة في

مديرية السفر والجنسية".

وقد اتفق الوزيران بحسب البيان "على أهمية التعاون المشترك فيما

يتعلق بالتدريب والتطوير الامني، والتفاهم بشأن تنفيذ مذكرات القاء

القبض الصادرة بحق المطلوبين وتسليم الموقوفين للقضاء العراقي إلى

المحافظات الأخرى، وتوحيد جهود مكافحة المخدرات والجريمة العابرة

للحدود والجرائم الجنائية".

كما تم الإتفاق أيضاً على "ضرورة تسهيل أجراءات انجاز معاملات

المواطنين في محافظات إقليم كوردستان وجميع المحافظات العراقية

الأخرى، والتأكيد على تسهيل دخول المواطنين العراقيين إلى الإقليم

ورفع رسوم الدخول البالغة 10 آلاف دينار".وأوعز وزير الداخلية ياسين الياسري "بتجهيز المديريات بالأجهزة

والمعدات التي يحتاجونها، مخولاً وزير داخلية إقليم كردستان ريبر

أحمد بمنح سمات دخول الزيارة والسياحة والطارئة وعلى أن تعتمد

التأشيرات في المحافظات العراقية كافة.من جانبه فقد أعرب وزير داخلية الإقليم عن سعادته لزيارة وزير

الداخلية الإتحادي إلى إقليم كردستان، مبدياً شكره وامتنانه

للقرارات الهامة والتوجيهات التي أوعز بها فيما يتعلق بالموضوعات

التي طرحت خلال الاجتماع.

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