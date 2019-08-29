2019/08/29 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صالح: التوترات الإقليمية لن يستفيد منها سوى الفكر الإرهابي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، أن المعارك التي خاصها

العراق ضد عصابات داعش الإرهابية رسالة حقيقية عن عراق التحدي

والإصرار على البناء وإعادة الإعمار.

وذكر بيان رئاسي ، أن "صالح زار مقر جهاز مكافحة الإرهاب، وكان في

استقباله الفريق أول ركن طالب شغاتي الكناني وكبار القادة

والضباط".وعدّ رئيس الجمهورية، خلال لقائه منتسبي الجهاز، "استكمال النصر على

عصابات داعش الإرهابية وتكريس هذا النصر وحمايته واجب وطني لا يمكن

الحياد عنه وذلك من خلال استئصال أسباب عودة الإرهاب مرة أخرى".وأضاف أنه "لا يمكن أن تُنسى تضحيات جهاز مكافحة الإرهاب والصنوف

الأخرى في منظومة الدفاع الوطني من الجيش والشرطة والحشد الشعبي

والبيشمركة الذين كانوا يقاتلون معكم في خندق واحد، وأبلوا بلاءً

حسناً في الدفاع عن مقدسات هذا البلد".وأشار صالح، إلى أن "هذه الحالة الوطنية أعطت الرسالة الحقيقة

للعراق، عراق مواجهة الإرهاب، عراق التحدي والإصرار على البناء

وإعادة الإعمار، وعراق محور جمع المنطقة، وعدم القبول بتصعيد

التوترات الإقليمية التي لن يستفاد منها سوى الفكر المتطرف

الإرهابي".وأشاد رئيس الجمهورية، بـ "الروح الوطنية والمهنية لجهاز مكافحة

الإرهاب في معاركه ضد عصابات داعش الإجرامية والدفاع عن تراب هذا

الوطن".

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