2019/08/30 | 11:44

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افتتاح محطة كهرباء ثانوية في ناحية الطار جنوبي ذي قار

ذي قار : افتتاح محطة ثانوية جديدة في ناحية الطار جنوبي ذي

قار افتتحت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب محطة كهرباء ثانوية جديدة

في ناحية الطار جنوبي محافظة ذي قار .وقال مدير توزيع الجنوب نشأت كاظم على هامش حفل الافتتاح ، ان محطة

الطار الثانوية افتتحت اليوم بواقع محولتين (33 /11 ك .



ف) وبسعة

(31,5*2 MVA ) لكل واحدة .واوضح ان المحطة الجديدة تضم 14 مغذيا بسعة 11 ك ف نوع شنايدر

الفرنسية الصنع ، وهي تعمل بتقنية عالية .واكد ان دخول المحطة للعمل سيسهم في فك الاختناقات وزيادة تجهيز

الطاقة في الناحية مع حالة من الاستقرار في تجهيز التيار الكهربائي

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