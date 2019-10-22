2019/10/22 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، استثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الاشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية.وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن المجلس قرر في جلسته الاعتيادية التي عقدت ، اليوم، استثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الاشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع التشغيلي لغرض تسديد اجور الأجراء اليوميين والعاملين على الملاك والمتعاقدين مع الوزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار حكومي باستثناء وزارة الموارد المائية من نسبة الاشراف والمراقبة للمشاريع الاستثمارية وكالة خطوة برس.

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