الاعلام الامني :فرض حظر التجوال في قضاء المقدادية والنواحي المرتبطة بها بمحافظة ديالى

2019/10/24 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – خطوة برس اعلنت خلية الاعلام الامني،اليوم الخميس،عن فرض حظر التجوال في قظاء المقدادية والنواحي المرتبطه بها وكذالك نفذت حملة تفتيش بسبب حصول حوادث قتل في المقدادية ناحية ابو صيدا حيث لقي 6 اشخاص مصرعهم بينهم منتسبين اثنين.وقالت الخلية في بيان تلقت خطوة برس نسخه منه،إن “القوات الأمنية فرضت حظرا التجوال

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