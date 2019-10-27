2019/10/27 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسلنا: العتبة الحسينية المقدسة تنفي اغلاق أبواب الحرم الشريف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/27 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: العتبة الحسينية المقدسة تنفي اغلاق أبواب الحرم الشريف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: العتبة الحسينية المقدسة تنفي اغلاق أبواب الحرم الشريف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).