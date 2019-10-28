2019/10/28 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يضيق الخناق أكثر على الحكومة العراقية مع تواصل المظاهرات، من دون أن يلوح في الأفق أي مخرج للأزمة.



فقد استقال أربعة نواب، فيما بدأ نواب مقتدى الصدر الذين يشكلون أكبر كتلة برلمانية اعتصاما مفتوحا داخل مجلس النواب مطالبين الحكومة بتلبية مطالب المحتجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: نواب يستقيلون وآخرون يعتصمون بمجلس النواب لدفع الحكومة لتلبية مطالب المحتجين) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: نواب يستقيلون وآخرون يعتصمون بمجلس النواب لدفع الحكومة لتلبية مطالب المحتجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).