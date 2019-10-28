2019/10/28 | 17:02

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نقابة المحامين تدعو جميع الاعضاء الى الامتناع عن الترافع أمام المحاكم لأربعة أيام

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