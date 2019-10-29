الحلول الترقيعية ديدن حكومات الفشل والفساد ؟!

2019/10/29 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد عبد اللطيف سالم القسم الثالث لقد كان خطاب السيد رئيس مجلس الوزرء في 24/10/2019 مخيبا للآمال ، شأنه شأن سابقاته المتتاليات خلال عشرين يوما من تظاهرات الحراك المدني الشعبي...أكمل القراءة ←

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