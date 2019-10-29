2019/10/29 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة كربلاء:تم اعتقال اشخاص اعتدوا على المتظاهرين بقنابل محرمة دولياً وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء:تم اعتقال اشخاص اعتدوا على المتظاهرين بقنابل محرمة دولياً) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء:تم اعتقال اشخاص اعتدوا على المتظاهرين بقنابل محرمة دولياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).