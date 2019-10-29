عملية مقتل البغدادي حملت اسم الأمريكية كايلا مولر التي

2019/10/29 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلق اسم "كايلا مولر"على عملية قتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي التي نفذتها قوات أمريكية خاصة شمال غرب سوريا ليل السبت-الأحد.



وكايلا مولر هي شابة أمريكية خطفها هذا التنظيم المتطرف واحتجزها رهينة وكان البغدادي قد "اغتصبها مرارا وتكرارا" قبل مقتلها.

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