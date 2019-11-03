ثورة العراق تجرف التيار السياسي المنحرف !

2019/11/03 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي ضربوا الدستور والقيم والمبادئ التي تعمل بها السياسية وتحقق مكتسبات للشعب اسوة بسياسة الدول المتحضرة والمتطورة .جاء التغيير وفرح الشعب العراقي كثيرا وساند ودعم التوجهات التي قالوا...أكمل القراءة ←

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