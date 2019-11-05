قيادات الشيعة بين زهو السلطة وهوس المؤامرة ….

2019/11/05 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي عبدالامير اصبح الشيعة وعبر تصريحات قياداتهم من اشد المهووسين بنظرية المؤامرة حتى اصبحت سمة سائدة في الثقافة والسياسة ولها شعبية كبيرة لديهم حين تتنوع لتشمل الاحتلال والصهيونية والقوى العظمى...أكمل القراءة ←

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