أنقرة: الشهر المقبل سيشهد انعقاد قمة تركية فرنسية ألمانية بريطانية حول سوريا

2019/11/08 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة التركية، أن قمة حول سوريا ستجمع قادة تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مطلع كانون الأول المقبل على هامش اجتماع لحلف “الناتو”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين في بيان، إن القمة ستعقد بعد اجتماع تحضيري في اسطنبول مع وفود فرنسية وألمانية وبريطانية.

وأضاف، أن القمة ستعقد بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.

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