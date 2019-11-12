2019/11/12 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو نقابة المعلمين العراقيين الى تظاهرة موحده في جميع المحافظات لمنتسبيها من الملاكات التعليمية والتدريسيةوالزملاء المشرفيين التربويين والاختصاصيين تنطلق من مقرات فروعها في المحافظات الى ساحات التظاهر الساعة العاشرة صباحاً يوم الاربعاء الموافق 13 / 11 على ان ترفع لافتات تتضمن مطالب الجماهير التي اقرها المجلس المركزي .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة المعلمين تدعو لتظاهرة مركزية يوم غد في عموم محافظات العراق وكالة خطوة برس.

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