العراق: إضراب عام يشل المدارس في جنوب البلاد دعما للاحتجاجات

2019/11/12 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أغلقت المدارس والمؤسسات الجامعية في جنوب العراق الثلاثاء أبوابها بموجب إضراب عام لنقابة المعلمين، دعما للاحتجاجات.



ويواصل العراقيون احتجاجاتهم مطالبين برحيل الطبقة السياسية وإقرار نظام حكم جديد.



وفي العاصمة بغداد تستمر المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في الشوارع المتاخمة لساحة التحرير.

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