اردوغان: أنقرة لن تتخلى عن منظومة الدفاع الصاروخي (إس-400)

2019/11/20 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الثلاثاء، أنه "أبلغ نظيره الأمريكي "ترامب" بأن أنقرة لن تتخلى عن منظومة الدفاع الصاروخي

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