قيادي بالاتحاد الوطني: حكومة عبد المهدي صمام أمان بالنسبة لنا

2019/11/20 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني ملا بختيار يوم الاربعاء ان الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي بأنها "صمام أمان" بالنسبة لإقليم كوردستان.

وقال ملا بختيار خلال استضافته في منتدى خلال منتدى السلام والامن في الشرق الاوسط المنعقد في محافظة دهوك ان "حكومة عادل عبد المهدي بالنسبة لنا صمام امان ولا توجد اية مشكلة بين الكورد وشخص رئيس مجلس الوزراء"، مستدركا القول ان "تراكمات مشاكل 98 سنة لا يمكن حلها بسهولة".

واضاف ان "افضل سبيل لنا هو الالتزام بالدستور وتطبيق بنوده"، معبرا عن مخاوفه بقيام "اناس طائفيين، وغير مؤمنين بالديمقراطية بتعديل الدستور او تغييره، واذا ما حصل هذا فحينها سنعود الى العهود السابقة والفترات السابقة للعراق وسنتعرض لمخاطر كبيرة وجمة"

وتابع ملا بختيار "لذا اتمنى من الانتفاضة الحالية في العراق ان تضع البلاد في مرحلة جديدة، وشئنا ام ابينا فإن هذه الانتفاضة ادخلت العراق في مرحلة جديدة".

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