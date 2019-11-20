العتبة الحسينية توجه دعوة لطلبة المدارس المشاركين بالتظاهرات

2019/11/20 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الامانة العامة للعتبة الحسينية في العراق، اليوم الثلاثاء، جميع الطلبة الى ضرورة الالتزام بالتظاهرات السلمية حتى تحقيق المطالب المشروعة الى جانب ا...

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