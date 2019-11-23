اياد علاوي بين الفشل وفن النفاق السياسي !

2019/11/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي احد ازمات البلاد عديدة وكثيرة ومنها هو النفاق السياسي بين الاحزاب والكتل السياسية وحتى داخل الوزارات .الشعب يعرف كلهم مستفيدين ، ويتقاسمون الكعكة والمقسوم والمكاسب والمغانم وبقية...أكمل القراءة ←

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