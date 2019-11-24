2019/11/24 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد الحكومي: حواراتنا مع الحكومة الاتحادية تحرز تقدما جيداً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/24 | 21:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفد الحكومي: حواراتنا مع الحكومة الاتحادية تحرز تقدما جيداً) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفد الحكومي: حواراتنا مع الحكومة الاتحادية تحرز تقدما جيداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).