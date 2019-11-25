مرشحان عراقيان لقيادة نزالات الملاكمة في أولمبياد طوكيو

2019/11/25 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رشحت اللجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو حكمين من العراق لقيادة نزالات الملاكمة التي ستقام في 2020.

وقال امين سر اتحاد الملاكمة علي عبد الزهرة في بيان ورد لشفق نيوز ان الحكم العراقي غضنفر خليل ابراهيم خضع لسلسة اختبارات تمهيداً لتسميته ضمن طاقم الحكام المشرف على قيادة نزالات اولمبياد طوكيو، ووضعت اللجنة المنظمة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في الحكم اهمها عدم احتكاكه مع اي اتحاد ويجب ان يكون غير مشارك في الدورة الاولمبية السابقة في ريو دي جانيرو.

واضاف عبدالزهرة ان اللجنة المنظمة للاولمبياد دأبت على اعتماد وجوه جديدة وضخ دماء شابة لقيادة النزالات، وتقدم للترشيح مجموعة من الحكام العرب وصل عددهم الى 15 حكماً وقع الاختيار على اثنين، وهما من العراق، حيث خضع الحكم الاخر محمد السنوي المقيم في لندن الى اختبارات التحكيم الخاصة بالاولمبياد ليصبح الحكمان العربيان المرشحان من العراق.

تجدر الاشارة الى ان الحكم محمد السنوي حصل على شهادة 1star من العراق قبل ان يقرر الهجرة الى لندن.

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