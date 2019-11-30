2019/11/30 | 12:46 - المصدر: KNN
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع KNN.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (30/11/2019 حقوق الانسان تؤكد: جرائم القتل لا تسقط بالتقادم) نشر أولاً على موقع (KNN) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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