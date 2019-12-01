2019/12/01 | 13:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب الدولي السابق هوار ملا محمد يفتح النار على ادارة نادي نفط الوسط : إدارة نفط الوسط طعنتني في ظهري وتعاملت معي دون احترافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/01 | 13:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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