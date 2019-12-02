2019/12/02 | 16:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة كاس تؤجل الحكم في قضية عدنان درجال مع اتحاد الكرة للعاشر من كانون الثاني لعام 2002 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/02 | 16:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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