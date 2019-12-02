تعرف على التشكيل الرسمي لمنتخبي عمان والسعودية في مباراة اليوم

2019/12/02 | 19:09 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن منتخبا عمان والسعودية التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة بينهما، والتي يحتضنها إستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات

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