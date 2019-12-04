أمين عام الاتحاد العماني سعيد عثمان البلوشي: خروج الأحمر من «خليجي 24» صدمة كبيرة.. وكومان يتحمل المسؤولية كاملة

2019/12/04 | 14:12 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمينعامالاتحادالعمانيسعيدعثمانالبلوشي:خروجالأحمرمن«خليجي24» صدمةكبيرة..وكومانيتحملالمسؤوليةكاملة

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