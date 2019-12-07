العتبتان الحسينية والعباسية تكشفان حقيقة علاقتهما بمظاهرة (ركضة طويريج) الثلاثاء المقبل

2019/12/07 | 15:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق، التابع للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، اليوم السبت، بيانا بشأن تظاهرات يوم الثلاثاء المقبل.

وذكر البيان الذي تلتقه "الغد برس"، إنها "ليست لديها أي علاقة بالتظاهرات التي من المزمع انطلاقها يوم العاشر من هذا الشهر، والتي تسمى بركضة طويريج (ثورة الحسين -عليه السلام)".

وأضاف البيان أنه "منذ أيدت مرجعيتنا الرشيدة المظاهرات الشعبية التي انطلقت في أرجاء عراقنا المظلوم، سجلت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية لاسيما قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي، وقفات مشهودة بتأييدها ومساندتها للحراك الوطني بالمشاركة الميدانية والدعم اللوجستي، وفي نفس الوقت الذي نؤيد به مطالب جماهيرنا الأعزاء في سلميتها".

واردف :"نعلن أن قسمنا ليس له أي علاقة بالمسيرة المعد لها من جهة مجهولة بتاريخ (10/ 12/ 2019م) التي تسمى بركضة طويريج (ثورة الحسين -عليه السلام-)، والتي أعلن أن انطلاقتها الى بغداد تكون من كربلاء المقدسة".

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