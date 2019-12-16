مخربون يحرقون خيم المواكب الحسينية التي تأوي آلاف الزائرين سنويا في كربلاء

2019/12/16 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الاثنين، عن قيام "المخربين" بحرق المواكب الحسينية التي تأوي آلاف الزائرين سنوياً".

وذكر بيان للقيادة حصلت عليه "العهد

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