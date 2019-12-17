الساسة قابعين بالقصور ويخشون القبور !

2019/12/17 | 14:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:زهير الفتلاوي شلة فاسدة ومعهم مجموعة من الحرامية جاءت الى حكم البلاد في غفلة من الزمن ومنهم الخونة ، المتسكعين ، المنافقين المتربصين والمخربين .تقسموا كعكعة السلطة فيما بينهم،...أكمل القراءة ←

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