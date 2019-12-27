يحدث الان.. وفد المنتخب الاولمبي يتوجه الى بانكوك للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما بعد ختام معسكره في الامارات

2019/12/27 | 21:18 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحدثالان..وفدالمنتخبالاولمبييتوجهالىبانكوكللمشاركةفيبطولةكأسآسياتحت23 عامابعدختاممعسكرهفيالامارات

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