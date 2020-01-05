بالوثائق.. رسالة مطولة من عبد المهدي إلى البرلمان تتعلق ببغداد وواشنطن وحادثة الاغتيال

2020/01/05 | 16:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “يس عراق”، نص رسالة رئيس مجلس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، إلى أعضاء مجلس النواب.وحضر عبدالمهدي، إلى قاعة مجلس النواب، لحضور جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة تشريع قانون اخراج القوات الاجنبية وبمقدمتها القوات الاميركية من العراق.وتأتي هذه الجلسة ومناقشة القانون، رداً على العدوان الاميركي قرب مطار بغداد الدولي، والتي اسفرت عن استشهاد نائب رئيس […]

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