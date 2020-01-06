2020/01/06 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي، وان تكون مبنية على أساس تبادل المصالح المشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يؤكد حرص العراق على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يؤكد حرص العراق على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).