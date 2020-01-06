بقراره الاخير.. هل اعاد البرلمان الثقة بحكومة عبد المهدي ؟

2020/01/06 | 21:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح عضو مجلس النواب العراقي عن تيار الحكمة الوطني، ستار الجابري، اليوم الاثنين، ابعاد قرار مجلس النواب الاخير بشان تواجد القوات الاجنبية في البلاد واعطاءه الثقة لحكومة عبدالمهدي من عدمه.





وذكر الجابري في حديث لـ"الغد برس"، ان "حكومة رئيس مجلس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي ، حصلت على ثفة مجلس النواب فقط بتوصيته في شأن اخراج القوات الاجنبية من البلاد بعد انتهاء مهامها".

واشار الى ان " الحكومة الحالية ما تزال حكومة تصريف اعمال من وجهة النظر القانونية ".

وصوت مجلس النواب‎‏ ‏‎في جلسته الأستثنائية التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس ‏المجلس ، يوم امس بحضور 172 نائبا واستضاف خلالها رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، على قرار نيابي يلزم الحكومة بإنهاء تواجد القوات الاجنبية في العراق.

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