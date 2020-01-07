“شالوشا” اصدار روائي جديد للكاتب محمد صالح رجب

2020/01/07 | 10:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- From: محمد صالح رجب صدر حديثا عن دار روافد للنشر والتوزيع بالقاهرة رواية ” شالوشا ” للكاتب محمد صالح رجب.وتتحدث الرواية عن عطية خريج الآثار الذي أدرك مبكراً أن […]

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