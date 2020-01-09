اوغلو: العراق ليس وحيدا وسنعمل معه من اجل تخطي كل الصعاب

2020/01/09 | 17:29 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو، الخميس، أن بلاده لا تريد للعراق ان يكون ساحة صراع لقوى خارجية، معتبراً أن العراق ليس وحيداً وسنعمل معه.وقال اوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده في بغداد مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، “لا نريد للعراق ان يكون ساحة صراع لقوى خارجية، وهو ليس وحيداً ...

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