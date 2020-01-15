2020/01/15 | 16:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللاعب العراقي المحترف بالدوري الكويتي محمد شوكان يقود فريقه كاظمة للفوز على الجهراء 5-1 بعد تسجيله هدفين

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