القضاء يبطل انتخابات نادي الشباب التي أشرفت عليها الأولمبية بأعتبار المكتب التنفيذي غير شرعي بعد دعوى قضائية رفعها رئيس النادي السابق غانم عريبي

2020/01/15 | 16:58 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يبطل انتخابات نادي الشباب التي أشرفت عليها الأولمبية بأعتبار المكتب التنفيذي غير شرعي بعد دعوى قضائية رفعها رئيس الناديالسابق غانم عريبي

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