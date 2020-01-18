2020/01/18 | 00:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الخالق مسعود لستوديو الجماهير: لن ارشح لرئاسة اتحاد الكرة واعتزلت العمل الاداري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الخالق مسعود لستوديو الجماهير: لن ارشح لرئاسة اتحاد الكرة واعتزلت العمل الاداري) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الخالق مسعود لستوديو الجماهير: لن ارشح لرئاسة اتحاد الكرة واعتزلت العمل الاداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).