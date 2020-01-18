وزير الخارجية الاردني: الملك عبد الله يتابع الوضع الصحي للمرجع السيستاني

2020/01/18 | 13:03 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكد وزير الخارجية الاردني، ايمن الصفدي، السبت ، أن الملك عبدالله الثاني بن حسين يتابع الوضع الصحي، للمرجع الاعلى، علي السيستاني، بعد تعرضه إلى كسر في فخذه الايسر.وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجي العراقي، محمد علي الحكيم، ببغداد، إن "الملك عبدالله تابع الوضع الصحي للمرجع السيستاني"، لافتا إلى أن "وصل إلى بغداد حاملا رسالة من جلالة الملك إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح".واضاف أن "الرسالة التي بعثها الملك تؤكد ضرورة خفض التصعيد وحفظ سيادة العراق".وأضاف، أن "استقرار العراق سيعزز استقرار المنطقة"، مبينا أن "المنطقة ستخسر كثيرا إن بات العراق ساحة للصراع".وفيما شدد على أن "لا يكون العراق ساحة للصراع والتوتر"، أكد قائلا: "نقف إلى جانب العراق واحترام سيادته بالكامل".

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