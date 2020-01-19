2020/01/19 | 23:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود: سأمثل أمام القاضي و أدافع عن نفسي من الاتهامات ولدي الثقة التامة بالقضاء العراقي

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