2020/01/25 | 14:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحاضرون في اجتماع الهيئة العامة يستغربون من خروج رئيس نادي الكوفة ناجح حمود عن محاور الاجتماع في حديثه على المنصة

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