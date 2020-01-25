العتبة الحسينية تعلق على انباء نصبها خيام في ساحة التحرير

2020/01/25 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اكدت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة اليوم السبت انه لاصحة للانباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول نصبها عدد من الخيام في ساحات التظاهر وسط العاصمة بغداد وبقية المحافظات.وقال المتحدث باسم العتبة الحسينية المقدسة افضل الشامي، “ان الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة نفت نصبها عدد من الخيام وسط ساحات التظاهرات في […]

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