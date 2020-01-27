المالكي يبحث مع سفيرتي استراليا ونيوزلندا مستجدات الاوضاع في العراق والمنطقة

2020/01/27 | 14:19 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاثنين، مع سفيرتي استراليا ونيوزلندا مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.وذكر بيان لمكتب المالكي، تلقت /SNG/ نسخة منه، ان الاخير “بحث خلال استقباله بمكتبه اليوم سفيرة استراليا، جوان لونديس، وسفيرة نيوزلندا، تريدين دوبسن، مستجدات الاوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة”.واكد على “أهمية تعزيز ...

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