2020/02/22 | 07:31 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السودان يجري تحقيقا في استخدام العنف ضد محتجين في الخرطوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 07:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان يجري تحقيقا في استخدام العنف ضد محتجين في الخرطوم) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان يجري تحقيقا في استخدام العنف ضد محتجين في الخرطوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).