2020/02/25 | 10:49 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي يكشف عن مخطط لإفشال تمرير حكومته بدفع مبالغ باهظة للنواب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/25 | 10:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يكشف عن مخطط لإفشال تمرير حكومته بدفع مبالغ باهظة للنواب) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يكشف عن مخطط لإفشال تمرير حكومته بدفع مبالغ باهظة للنواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).