مدير صحة الكرخ يهدد بفضح موظفين ساهموا بطرد مشتبه بإصابتهم بالكورونا من المستشفيات

2020/02/27 | 20:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف مدير صحة الكرخ جاسب لطيف الحجامي، اليوم الخميس، عن قيام بعض مدراء الوحدات الإدارية بالتحريض على طرد المواطنين العراقيين المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا خارج مستشفيات دائرتنا خوفا على أنفسهم وعوائلهم، مهددا بذكر اسماءهم وفضحهم.وقال الحجامي في بيان، تلقت”العهد نيوز” إن “بعض مدراء الوحدات الإدارية يحرضون على طرد المواطنين العراقيين المشتبه […]

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